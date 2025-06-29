На севере Газы погиб военнослужащий ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на севере сектора Газы погиб сержант Исраэль Натан Розенфельд, 20 лет, из Раананы, боец 601-го инженерного батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 880 военнослужащих ЦАХАЛа.