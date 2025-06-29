Раскол в оппозиции: арабские депутаты бойкотируют совещание
время публикации: 29 июня 2025 г., 16:07 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 16:07
Представители фракций РААМ и ХАДАШ-ТААЛ объявили о решении бойкотировать совещание глав оппозиционных партий, которое состоится 30 июня.
Согласно из заявлению, это решение было принято в связи с тем, что в сионистских партиях оппозиции поддержали предложения по санкциям в отношении Аймана Удэ.
Скандал вокруг Аймана Удэ разразился после того, как он выступил на митинге в Хайфе. Помимо прочего, Удэ заявил: "Газа победила и Газа победит".
"Гибель 53 тысяч человек не может остаться незамеченной, кровь жертв не может быть пролита напрасно", – добавил Удэ.
В ответ на эти заявления мэр Хайфы Йона Яхав сказал: "Тот, кто утверждает, что Газа победила и победит не является желанной фигурой в городе".