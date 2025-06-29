x
29 июня 2025
|
последняя новость: 17:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 июня 2025
|
29 июня 2025
|
последняя новость: 17:05
29 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Раскол в оппозиции: арабские депутаты бойкотируют совещание

Кнессет
ХАДАШ-ТААЛ
РААМ
время публикации: 29 июня 2025 г., 16:07 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 16:07
Раскол в оппозиции: арабские депутаты бойкотируют совещание
Yonatan Sindel/Flash90

Представители фракций РААМ и ХАДАШ-ТААЛ объявили о решении бойкотировать совещание глав оппозиционных партий, которое состоится 30 июня.

Согласно из заявлению, это решение было принято в связи с тем, что в сионистских партиях оппозиции поддержали предложения по санкциям в отношении Аймана Удэ.

Скандал вокруг Аймана Удэ разразился после того, как он выступил на митинге в Хайфе. Помимо прочего, Удэ заявил: "Газа победила и Газа победит".

"Гибель 53 тысяч человек не может остаться незамеченной, кровь жертв не может быть пролита напрасно", – добавил Удэ.

В ответ на эти заявления мэр Хайфы Йона Яхав сказал: "Тот, кто утверждает, что Газа победила и победит не является желанной фигурой в городе".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июня 2025

Депутат Кнессета Удэ: "Газа победила и Газа победит". Комментарии