x
29 июня 2025
|
последняя новость: 14:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 июня 2025
|
29 июня 2025
|
последняя новость: 14:08
29 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропали Тирца Кара-Лави и Анна Эль-Ривка

время публикации: 29 июня 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 12:45
Внимание, розыск: пропали Тирца Кара-Лави и Анна Эль-Ривка
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске двух молодых женщин. Разыскиваются Тирца Кара-Лави и Анна Эль-Ривка. Возраст не указан. Только фотографии и описание.

Тирца Кара-Лави – брюнетка. Описание одежды: черная юбка, черная рубашка.

Анна Эль-Ривка – вьющиеся волосы, завязанные в узел, темный оттенок кожи. Описание одежды: белая юбка, очки, белая рубашка.

В последний раз их видели в районе Бейт-Шемеша.

Всех, у кого есть информация об их местонахождении, просят позвонить на горячую линию полиции Израиля 100 или по номеру 02-9902385.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook