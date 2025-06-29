Внимание, розыск: пропали Тирца Кара-Лави и Анна Эль-Ривка

Полиция Израиля просит помощи в розыске двух молодых женщин. Разыскиваются Тирца Кара-Лави и Анна Эль-Ривка. Возраст не указан. Только фотографии и описание.

Тирца Кара-Лави – брюнетка. Описание одежды: черная юбка, черная рубашка.

Анна Эль-Ривка – вьющиеся волосы, завязанные в узел, темный оттенок кожи. Описание одежды: белая юбка, очки, белая рубашка.

В последний раз их видели в районе Бейт-Шемеша.

Всех, у кого есть информация об их местонахождении, просят позвонить на горячую линию полиции Израиля 100 или по номеру 02-9902385.