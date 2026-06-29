В Газе ликвидирован ответственный за военную безопасность бригады "Рафах" ХАМАСа

Пресс-службы ЦАХАЛа и ШАБАКа сообщили, что на прошлой неделе, 23 июня, израильские военные атаковали и ликвидировали Исмаила Масри, ответственного за военную безопасность в бригаде "Рафах" террористической организации ХАМАС.

По данным израильских силовых структур, Масри был высокопоставленной фигурой в структурах ХАМАСа в районе Рафиаха (Рафаха), на юге сектора Газы, и отвечал за продвижение деятельности, направленной на ограничение свободы действий ЦАХАЛа в Газе. Во время войны он координировал вопросы безопасности и контрразведки в бригаде "Рафах", а также занимался попытками восстановления и усиления структур военной безопасности ХАМАСа с целью нанесения ударов по израильским военнослужащим.