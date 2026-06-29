ЦСБ: 81% израильтян чувствуют себя в безопасности в районе проживания

Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные о субъективном ощущении личной безопасности. Согласно опросу, 81% респондентов заявили, что в целом чувствуют себя в безопасности в районе проживания. Среди мужчин этот показатель выше, чем среди женщин: 83,5% против 78,7%. Самый высокий уровень ощущения безопасности зафиксирован в Бней-Браке – 92,9%, самый низкий – в Нетании, 75,7%.

Существенный гендерный разрыв отмечен в ответах на вопрос о том, чувствуют ли люди себя в безопасности, идя в одиночку по району проживания в темное время суток: положительно ответили 83,9% мужчин и только 65,8% женщин. Самый высокий показатель вновь зафиксирован в Бней-Браке – 86,3%, самый низкий – в Беэр-Шеве, 63,8%.

20,5% опрошенных заявили, что опасаются пострадать от преступности или насилия в районе проживания. Среди арабских респондентов этот показатель почти вдвое выше, чем среди евреев и других групп населения: 33,6% против 17,4%. Среди тех, кто сам становился жертвой насилия или угроз, опасения выразили 39,2%, тогда как среди не сталкивавшихся с этим – 19,8%.

Опасения терактов в районе проживания выразили 33,2% респондентов. Среди женщин этот показатель заметно выше, чем среди мужчин: 40% против 26%. Самая высокая доля опасающихся терактов зафиксирована в Беэр-Шеве – 43,5%, самая низкая – в Бней-Браке, 17,4%.

По сравнению с 2025 годом 59,1% опрошенных не почувствовали изменений в уровне личной безопасности, 10,7% заявили об улучшении, а 30,1% – об ухудшении. Во всех крупных городах доля тех, кто сообщил об ухудшении, выше доли сообщивших об улучшении. Самые высокие показатели ухудшения зафиксированы в Тель-Авиве-Яффо и Хайфе – 35,5% и 35,3% соответственно, самый низкий – в Бней-Браке, 15,9%.