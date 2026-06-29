ЦАХАЛ атаковал три командных пункта "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что вечером в воскресенье, 28 июня, ВВС Израиля нанесли удары по трем командным пунктам "Хизбаллы" в районах Набатии и Майфадуна на юге Ливана.

Удары были нанесены в ответ на нарушение соглашения и продолжающиеся попытки "Хизбаллы" атаковать израильские силы, действующие в зоне безопасности на юге Ливана, заявляет ЦАХАЛ.

Ранее в тот же день бойцы многодоменного подразделения 888 "Рефаим" атаковали пусковую установку "Хизбаллы".