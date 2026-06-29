83% читателей Newsru.co.il поддерживают решение правительства Израиля о признании геноцида армян

28 июня правительство Израиля единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о признании геноцида армян. Решение правительства Израиля будет вынесено на утверждение Кнессета (дата пока неизвестна).

В резолюции правительства говорилось, что на основании морального и исторического долга Израиль признаёт геноцид, совершенный против армянского народа на закате существования Османской империи. В решении подчеркивается, что необходимо осудить отрицание, минимизацию или искажение исторической правды об этих событиях.

Редакция Newsru.co.il провела опрос, чтобы выяснить отношение наших читателей к этому решению правительства Израиля. В опросе, который проводился менее суток (28-29 июня), приняли участие 2455 респондентов, ответивших на 7 вопросов.

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что подавляющее большинство читателей Newsru.co.il – 83% – поддерживают решение правительства Израиля о признании массовых убийств армян в Османской империи в 1915 году геноцидом армянского народа. Лишь 9% это решение не поддерживают. Прочие затрудняются с однозначным ответом.

На вопрос "Лично вы согласны с тем, что в 1915-1923 годах власти Османской империи осуществляли геноцид армянского населения?" 76% ответили утвердительно. 21% выбрали ответ: "Я не располагаю достаточной информацией для однозначной оценки тех событий". Лишь 2% с этим не согласны.

Большинство участников опроса – 54% – полагают, что Кнессет утвердит решение правительства Израиля о признании геноцида армян, хотя разногласия в парламенте будут. 28% уверены в однозначной поддержке этого решения со стороны Кнессета. Только 6% полагают, что Кнессет данное решение не утвердит.

78% опрошенных согласны с мнением, что народ Израиля, переживший свою Катастрофу, был не вправе отрицать катастрофу народов других стран. 11% с таким мнением не согласны.

77% считают, что невозможно убедить Турцию в необходимости признания геноцида армянского народа. 7% придерживаются противоположного мнения.

43% думают, что последствия признания Израилем геноцида армянского народа будут позитивными. 27% дали нейтральную оценку последствиям этого решения. 18% считают, что последствия будут негативными.

81% респондентов назвали главной причиной изменения отношения правительства Израиля к вопросу о признании геноцида армян в Османской империи то, что власти Турции всё более враждебны по отношению к Израилю. И только 2% выбрали ответ: "Потому что Израиль стремится к улучшению отношений с Арменией".