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Израиль

Владелец магазина в Иерусалиме приговорен к 7 годам за преступления против женщин с инвалидностью

Судебные решения
Сексуальное насилие
Иерусалим
время публикации: 29 июня 2026 г., 11:09 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 11:12
Владелец магазина в Иерусалиме приговорен к 7 годам за преступления против женщин с инвалидностью
Пресс-служба полиции Израиля

Окружной суд в Иерусалиме приговорил 63-летнего Рамина Мизрахи к 7 годам лишения свободы по делу о преступлениях сексуального характера против несовершеннолетней и двух женщин с инвалидностью.

Суд также назначил Мизрахи условный срок и обязал его выплатить потерпевшим компенсацию на общую сумму 130 тысяч шекелей.

Согласно сообщению прокуратуры, Мизрахи управлял магазином товаров для дома и антиквариата возле Центральной автобусной станции в Иерусалиме. Суд установил, что он использовал доверие и уязвимое положение трех женщин, заходивших в его магазин.

Прокуратура Иерусалимского округа просила приговорить Мизрахи к 11 годам лишения свободы, указывая на тяжесть преступлений, использование доверия и уязвимости потерпевших, а также на значительный психологический ущерб, причиненный каждой из них.

В приговоре суд отметил, что Мизрахи выбирал особенно уязвимых потерпевших. Суд указал, что его действия стали тяжелым посягательством на достоинство, тело и свободу потерпевших.

Израиль
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