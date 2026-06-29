Жительница севера Израиля приговорена к 8,5 годам тюрьмы за сексуальные преступления против пасынка

Окружной суд в Нацерете приговорил женщину к 8,5 годам лишения свободы после того, как она была признана виновной в тяжких и продолжительных сексуальных преступлениях против своего несовершеннолетнего пасынка. Она также была осуждена за насилие и воспрепятствование правосудию.

Согласно сообщению прокуратуры, женщина признала вину в рамках сделки с обвинением. Обвинительное заключение было подано прокуратурой Северного округа. В нем говорилось, что преступления продолжались более четырех лет и начались, когда потерпевшему было 11,5 лет.

Прокуратура заявила в суде, что осужденная использовала отношения доверия и зависимости между ней и несовершеннолетним для совершения сексуальных преступлений.

В приговоре суд указал на тяжесть вреда, причиненного потерпевшему, и на злоупотребление доверием, зависимостью и властью внутри семьи. Суд также отметил, что женщина не проявила сострадания к пасынку и игнорировала его сопротивление и отказ.

Помимо реального срока заключения, суд назначил осужденной условные сроки и обязал ее выплатить потерпевшему компенсацию в размере 75 тысяч шекелей.

Поскольку женщина находится на позднем сроке беременности, суд отложил начало исполнения приговора до сентября 2026 года, чтобы она могла родить вне тюрьмы.

Действует запрет на публикацию любых сведений, которые могут привести к идентификации потерпевшего или других участников дела.