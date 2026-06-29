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Израиль

Внимание, розыск: пропал 54-летний Йосеф Эдри из Ашдода

Полиция
Розыск
время публикации: 29 июня 2026 г., 08:25 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 08:25
Внимание, розыск: пропал 54-летний Йосеф Эдри из Ашдода
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 54-летнего Йосефа Эдри, жителя Ашдода, которого в последний раз видели 28 июня в Тверии.

Приметы: рост 1.65, среднего телосложения, лысый.

Описание одежды: зелено-серая рубашка, шорты. Обычно носит синюю сумку.

Особые приметы: шрам на левой ноге.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6387444.

Израиль
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