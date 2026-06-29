x
29 июня 2026
|
последняя новость: 07:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 июня 2026
|
29 июня 2026
|
последняя новость: 07:29
29 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция задержала четверых подозреваемых в нападении на израильтян в Иудее

Полиция
Расследование
Иудея и Самария
время публикации: 29 июня 2026 г., 07:09 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 07:13
Полиция задержала четверых подозреваемых в нападении на израильтян в Иудее
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о задержании четырех подозреваемых в причастности к нападению на израильтян возле форпоста Микне-Авраам в восточном Гуш-Эционе.

Инцидент произошел утром 28 июня на открытой местности возле форпоста. По данным полиции, в результате нападения пострадали трое израильтян, которые были доставлены в больницу с легкими травмами.

В ходе расследования была получена оперативная информация, позволившая установить подозреваемых. Днем на допрос в полицейский участок были доставлены две женщины, которые пытались скрыться.

Поздно вечером были задержаны четверо подозреваемых – жители Рашайды. После допроса они были помещены под стражу. Полиция намерена просить суд продлить срок их ареста.

Расследование продолжается, в полиции не исключают дополнительных задержаний.

Источники в Палестинской автономии, сообщая об этом инциденте, утверждали, что якобы израильтяне атаковали жителей ПА, что привело к столкновению.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июня 2026

Полиция расследует нападение на израильских пастухов в Иудее