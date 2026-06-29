Полиция задержала четверых подозреваемых в нападении на израильтян в Иудее

Полиция сообщила о задержании четырех подозреваемых в причастности к нападению на израильтян возле форпоста Микне-Авраам в восточном Гуш-Эционе.

Инцидент произошел утром 28 июня на открытой местности возле форпоста. По данным полиции, в результате нападения пострадали трое израильтян, которые были доставлены в больницу с легкими травмами.

В ходе расследования была получена оперативная информация, позволившая установить подозреваемых. Днем на допрос в полицейский участок были доставлены две женщины, которые пытались скрыться.

Поздно вечером были задержаны четверо подозреваемых – жители Рашайды. После допроса они были помещены под стражу. Полиция намерена просить суд продлить срок их ареста.

Расследование продолжается, в полиции не исключают дополнительных задержаний.

Источники в Палестинской автономии, сообщая об этом инциденте, утверждали, что якобы израильтяне атаковали жителей ПА, что привело к столкновению.