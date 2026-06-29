Верховный суд Израиля распорядился выдать Франции обвиняемого в крупнейшей налоговой афере в Европе

Верховный суд отклонил апелляцию израильтянина с французским гражданством Патрика Блайша на решение министра юстиции Ярива Левина экстрадировать его во Францию.

Блайш был признан французским судом виновным по делу о "карбонном мошенничестве", одной из крупнейших налоговых афер в Европейском союзе. В период с ноября 2008 года по июнь 2009 года Блайш принимал активное участие в организованной преступной группе, которая через несколько компаний – в двух из которых Блайш являлся контролирующим акционером – обманывала различных участников "рынка прав на выброс".

Речь идет о рынке, в рамках которого осуществляются торговые сделки с квотами на выброс углерода. Эти квоты выделяются различным странам, в том числе Франции, в рамках Киотского протокола как часть усилий ООН в области охраны окружающей среды; страны же распределяют свои квоты между различными субъектами, действующими на их территории, которым разрешено торговать остатками квот между собой.

Общая сумма присвоенных преступной группой налоговых средств превысила 280 миллионов евро, из которых Блайшу приписывалось участие в хищении 52 миллионов евро за вознаграждение в размере 530 тысяч евро.

Незадолго до завершения судебного процесса в первой инстанции Блайш бежал в Израиль. Французский суд приговорил Блайша к 4 годам тюрьмы, после чего Франция подала запрос на экстрадицию, удовлетворенный Иерусалимским окружным судом.

Блайш подал апелляцию в Верховный суд с требованием отменить экстрадицию, ссылаясь на то, что в отношении наказания истек срок давности из-за затягивания французскими властями подачи запроса об экстрадиции, однако судья Алекс Штайн отклонил этот довод.

Он постановил, что "апеллянт в данном деле не может опираться на довод о том, что промедление нарушает израильский публичный порядок, поскольку сам его побег от отбывания тюремного заключения противоречит израильскому праву". Судьи Йехиэль Кашер и Халед Кабуб поддержали эту позицию.