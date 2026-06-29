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Израиль

В Калансуа полиция нашла тайники с похищенными боеприпасами ЦАХАЛа

Полиция
Криминал в арабском секторе
время публикации: 29 июня 2026 г., 17:45 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 17:45
В Калансуа полиция нашла тайники с похищенными боеприпасами ЦАХАЛа
Пресс-служба полиции Израиля

Полицейские и пограничники обнаружили в Калансуа тайники с оружием и боеприпасами, похищенными с военных баз ЦАХАЛа. Задержаны двое подозреваемых.

Пресс-служба полиции сообщает, что один из тайников находился под тюками сена в конюшне. Там был обнаружен пакет с двумя пистолетами и боеприпасами к ним. Еще один тайник со светошумовыми гранатами ЦАХАЛа находился под фундаментом дома.

В полиции отмечают, что операция проводилась в рамках борьбы с криминалом в арабском секторе, а ее цель – изъять оружие и боеприпасы до того, как они будут пущены в ход.

Израиль
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