В Калансуа полиция нашла тайники с похищенными боеприпасами ЦАХАЛа

Полицейские и пограничники обнаружили в Калансуа тайники с оружием и боеприпасами, похищенными с военных баз ЦАХАЛа. Задержаны двое подозреваемых.

Пресс-служба полиции сообщает, что один из тайников находился под тюками сена в конюшне. Там был обнаружен пакет с двумя пистолетами и боеприпасами к ним. Еще один тайник со светошумовыми гранатами ЦАХАЛа находился под фундаментом дома.

В полиции отмечают, что операция проводилась в рамках борьбы с криминалом в арабском секторе, а ее цель – изъять оружие и боеприпасы до того, как они будут пущены в ход.