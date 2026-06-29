Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 29 июня, температура немного повысится, прежде всего в горных и внутренних районах, и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно. Утром местами дымка.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 22-29, в Эйлате – 27-40, в Беэр-Шеве – 22-35, на побережье Мертвого моря – 27-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-35, на Голанских высотах – 21-37.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

Во вторник-воскресенье – без существенных изменений.