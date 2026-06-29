Стрельба в Бартаа, тяжело ранен мужчина

Поздно вечером 28 июня в Бартаа (недалеко от Умм эль-Фахма, на границе с Палестинской автономией) в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина примерно 50 лет.

Раненый доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Полиция проводит расследование.

По данным организации "Инициативы Авраама", с начала года жертвами насилия в арабском секторе стали 142 человека – это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были зарегистрированы 128 таких убийств.