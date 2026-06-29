После перемирия – новая эскалация? Что стоит за действиями Ирана. Комментарий эксперта

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о последних событиях в ближневосточном регионе.

После серии взаимных ударов США и Иран вновь вернулись к переговорам. Однако, как считает военный аналитик Давид Шарп, говорить о деэскалации пока рано. По его оценке, Тегеран сознательно использует ситуацию в Ормузском проливе как инструмент давления на Вашингтон, стремясь добиться политических и экономических уступок.

Отдельное внимание эксперт уделяет новому соглашению между Израилем, Ливаном и США. По мнению Шарпа, этот документ серьезно осложнил позиции Ирана и "Хизбаллы", поскольку фактически легитимирует сохранение израильского контроля над зоной безопасности до полного разоружения террористической организации.

Шарп объясняет, почему обмен ограниченными ударами оказался выгоден именно Тегерану, каким образом Ирану удалось изменить повестку переговоров и почему Ормузский пролив может вновь стать источником международного кризиса.

Кроме того, ксперт рассматривает вероятность новых провокаций против Израиля как со стороны Ирана, так и со стороны "Хизбаллы", а также рассказывает, почему израильские спецслужбы усилили готовность к возможному развитию событий.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".