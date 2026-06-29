В Кирьят-Ате в результате ДТП погиб мотоциклист, еще один человек в тяжелом состоянии

На улице Дерех Хайфа в Кирьят-Ата произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. На мотоцикле вместе с водителем находился пассажир.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что один из ехавших на мотоцикле мужчин (примерно 53 лет) скончался на месте от полученных травм. Второй мужчина (примерно 60 лет) получил тяжелые травмы. Двое пассажиров машины травмированы легко.

Все пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.