Нетаниягу в суде выступил против ускорения процесса по его делам

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в понедельник, 29 июня, явился в окружной суд Иерусалима на заседание по его делам. Обсуждалось решение судей ускорить процесс: после завершения показаний Нетаниягу дело вернулось из Тель-Авива в Иерусалим, и с 4 октября, после осенних праздников, заседания должны проходить пять дней в неделю – с воскресенья по четверг.

Адвокат Нетаниягу Амит Хадад заявил в суде, что защита не сможет работать в таком режиме и что это не ускорит, а, напротив, затянет процесс из-за невозможности должным образом готовить свидетелей. Он также потребовал исключить из обвинительного заключения пункт о взяточничестве по "делу 4000", заявив, что в противном случае защита может вызвать сотни свидетелей.

Против пятидневного графика выступил и адвокат Шауля и Ирис Аловичей Жак Хен, назвавший такой режим "нечеловеческим" и несовместимым с правом подсудимых на надлежащую защиту.

Сам Нетаниягу заявил в суде, что происходящее является "масштабным искажением правосудия" и "уголовным использованием судебной системы" против него.

Суд над Биньямином Нетаниягу продолжается с 2020 года. Действующего премьер-министра обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении доверием по трем делам. Нетаниягу все обвинения отвергает. Его перекрестный допрос завершился в июне после 98 заседаний, и теперь процесс должен перейти к дальнейшему заслушиванию свидетелей защиты.