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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны шесть подозреваемых

время публикации: 29 марта 2024 г., 11:22 | последнее обновление: 29 марта 2024 г., 11:22
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны шесть подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

29 марта силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали шесть подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Шхеме, Нур аш-Шамсе, Мадаме, Хевроне, Лакфе. В частности, в Нур аш-Шамсе арестовали одного из командира боевиков "Исламского джихада" Умара Абу Халаля, причастного к ряду терактов. Конфискованы оружие и боеприпасы.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 3600 подозреваемых в терроре, около 1600 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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