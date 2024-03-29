Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны шесть подозреваемых

29 марта силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали шесть подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Шхеме, Нур аш-Шамсе, Мадаме, Хевроне, Лакфе. В частности, в Нур аш-Шамсе арестовали одного из командира боевиков "Исламского джихада" Умара Абу Халаля, причастного к ряду терактов. Конфискованы оружие и боеприпасы.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 3600 подозреваемых в терроре, около 1600 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.