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Израиль

Силы ЦАХАЛ в ночь на 29 марта действовали в Шхеме, около Рамаллы, Хеврона и Бейт-Лехема

время публикации: 29 марта 2024 г., 06:40 | последнее обновление: 29 марта 2024 г., 06:40
Силы ЦАХАЛ в ночь на 29 марта действовали в Шхеме, около Рамаллы, Хеврона и Бейт-Лехема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 29 марта действовали в Шхеме и около Шхема (в Мадаме), около Хеврона (в Аль-Аррубе и Аль-Фауаре), а также в Сильуаде (к северу от Рамаллы) и Наалине (недалеко от Бейт-Лехема).

Поступали сведения о столкновениях и раненых с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 29 марта.

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