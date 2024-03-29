Вакф: в массовой молитве около Аль-Аксы во вторую пятницу Рамадана участвовали 125 тысяч мусульман

Иерусалимский Вакф сообщает, что 29 марта, в третью пятницу Рамадана, около 125 тысяч мусульман поднялись на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса, для участия в массовой молитве.

Если это действительно так (полиция Израиля дает более "скромные" оценки), то речь идет о рекордном числе мусульман на Храмовой горе за последние годы (после начала эпидемии коронавируса).

Палестинские СМИ пишут об ограничениях, которые ввели власти Израиля, но о каких-либо серьезных инцидентах не сообщают.

29 марта в этом году мусульмане отмечают третью пятницу месяца Рамадан. В Иерусалиме и окрестностях израильской столицы для обеспечения порядка дислоцированы тысячи полицейских, пограничников и сотрудников сил безопасности. Особое внимание уделяется Старому городе Иерусалима.

Были введены жесткие возрастные ограничения для жителей Палестинской автономии: на Храмовую гору пропускали только при наличии соответствующего разрешения – детей до 10 лет, мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет.

Ранее на этой неделе полиция Израиля объявила, что в связи с месяцем Рамадан, начиная с 28 марта и до 14 апреля Храмовая гора будет закрыта для визита евреев. Речь идет о самом долгом периоде закрытия горы для визита евреев за последние годы.

Напомним, что в этом году священный для мусульман месяц Рамадан (девятый месяц мусульманского лунного календаря) начался вечером 10 марта. В течение месяца Рамадан верующие мусульмане соблюдают строгий пост – в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Согласно Корану, в период месяца Рамадан совершение благих дел считается особенно важным.

При этом террористические организации зачастую в период месяца Рамадан активизируют свою деятельность, заявляя об особой "святости джихада" в такие дни.