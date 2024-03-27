Полиция объявила о закрытии Храмовой горы для евреев на 16 дней

Полиция Израиля объявила, что в связи с месяцем Рамадан, начиная с 28 марта и до 14 апреля Храмовая гора будет закрыта для визита евреев.

Речь идет о самом долгом периоде закрытия горы для визита евреев за последние годы. В 2023 году в дни месяца Рамадан доступ на Храмовую гору был закрыт для евреев в течение 12 дней, а два года назад – в течение 13 дней.

Отмечается, что в день праздника Пурим на Храмовую гору поднялись 390 евреев.

Том Нисани, генеральный директор движения "В наших руках" (בידיינו), подверг резкой критике это решение: "Нет ни одного дня в году, когда Храмовая гора закрыта для мусульман. Вместо того, чтобы обеспечить безопасность паломников, полиция Израиля, премьер-министр и министр, отвечающий за эту тему, решили капитулировать перед теми, кто угрожает насилием и закрыть гору на беспрецедентный срок в 16 дней".