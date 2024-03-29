Минфин США разрешил возобновить предоставление банковских услуг попавшим под санкции поселенцам

Министерство финансов США выпустило письменное разъяснение, в котором подчеркнуло, что санкции не подразумевали полное блокирование банковских счетов жителей поселений Иудеи и Самарии, включенных в санкционные списки.

В письме, направленном в министерство финансов Израиля, говорится, что лица, на которых наложены санкции, могут продолжать пользоваться своими банковскими счетами для рутинной деятельности, характерной для домохозяйства или бизнеса, без угрозы для банков со стороны властей США.

В то же время подчеркивается, что запрещены финансовые операции, связанные с действиями, ставшими причиной наложения санкций.

В ближайшие дни в минфине будет проведено совещание по поводу практического применения полученного письма.

В израильских СМИ отмечают, что у лиц, включенных в санкционные списки, нет активов за границей, и вся их финансовая деятельность сосредоточена в Израиле. Поэтому фактически речь идет о нейтрализации наложенных санкций со стороны США, что связывают с угрозой министра финансов Бецалеля Смотрича парализовать банковскую деятельность в Палестинской автономии.

Напомним, что в ближайшие дни истекает срок действия документа, предоставляющего банкам "Апоалим" и "Дисконт" защиту от исков по обвинению в финансировании террора в связи с финансовыми операциями, осуществляемыми этими банками с структурами Палестинской автономии.

Документ о защите от исков, ежегодно подписываемый министром финансов Израиля, является окольным путем с целью обойти антитеррористическое законодательство США в финансовых контактах с Палестинской автономией.

В отсутствие такого документа израильские банки будут вынуждены прекратить осуществлять эти операции (о чем они давно просят), однако это может привести к быстрому коллапсу экономики Палестинской автономии в Иудее и Самарии, тесно связанной с Израилем и использующей израильский шекель в качестве основной валюты.

При этом следует отметить, что письмо, выданное правительством США, может оказаться недостаточным для банков, заблокировавших счета попавших под санкции жителей поселений, поскольку после США свои санкции ввели и другие страны.