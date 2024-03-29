Принято решение об отмене парадов ВВС и ВМС в честь Дня Независимости
время публикации: 29 марта 2024 г., 16:28 | последнее обновление: 29 марта 2024 г., 17:36
После консультации, в которой приняли участие начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герци А-Леви и министр обороны Йоав Галант, было решено отменить в этом году военный парад, как ВВС, так и ВМС, в честь Дня Независимости.
В ЦАХАЛе решению об отмене торжеств на фоне продолжающейся войны также предшествовали обсуждения. Как именно будет проходить церемония награждение солдат-отличников воинской службы, которое традиционно проводит президент страны, пока не решено.
День Независимости Израиля отмечается в 2024 году 13-14 мая.