Принято решение об отмене парадов ВВС и ВМС в честь Дня Независимости

После консультации, в которой приняли участие начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герци А-Леви и министр обороны Йоав Галант, было решено отменить в этом году военный парад, как ВВС, так и ВМС, в честь Дня Независимости.

В ЦАХАЛе решению об отмене торжеств на фоне продолжающейся войны также предшествовали обсуждения. Как именно будет проходить церемония награждение солдат-отличников воинской службы, которое традиционно проводит президент страны, пока не решено.

День Независимости Израиля отмечается в 2024 году 13-14 мая.