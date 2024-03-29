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Израиль

5-6 апреля железнодорожная станция Ашкелона будет закрыта

время публикации: 29 марта 2024 г., 10:32 | последнее обновление: 29 марта 2024 г., 10:32
5-6 апреля железнодорожная станция Ашкелона будет закрыта
Avshalom Sassoni/Flash90

Израильская железнодорожная компания сообщила, что в связи с работами в районе поселка Ницан утром в пятницу, 5 апреля, и на исходе субботы, 6 апреля, движение поездов по прибрежной железнодорожной ветке будет начинаться и заканчиваться в Ашдоде.

Станция Ашкелона будет закрыта и пассажирам будут предоставлены бесплатные шаттлы. Движение поездов возобновится в обычном режиме утром в воскресенье, 7 апреля.

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