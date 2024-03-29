5-6 апреля железнодорожная станция Ашкелона будет закрыта

Израильская железнодорожная компания сообщила, что в связи с работами в районе поселка Ницан утром в пятницу, 5 апреля, и на исходе субботы, 6 апреля, движение поездов по прибрежной железнодорожной ветке будет начинаться и заканчиваться в Ашдоде.

Станция Ашкелона будет закрыта и пассажирам будут предоставлены бесплатные шаттлы. Движение поездов возобновится в обычном режиме утром в воскресенье, 7 апреля.