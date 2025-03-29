"Ничтожества Бен-Гвира". Столкновения в центре Тель-Авива

В Тель-Авиве начались столкновения между полицией и участниками демонстрации протеста против политики правительства.

Беспорядки начались на углу улиц Менахема Бегина и Каплан после того, как завершилась демонстрация, и ее участники попытались блокировать движение.

Конная полиция применила силу для разгона демонстрантов. Митингующие кричали: "Преступники Бен-Гвира", "преступники на лошадях", "ничтожества Бен-Гвира".

В ответ полицейские кричали: "Вы нарушаете закон".

Демонстранты направляются маршем в сторону улицы Дизенгоф.