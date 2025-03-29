"Ничтожества Бен-Гвира". Столкновения в центре Тель-Авива
время публикации: 29 марта 2025 г., 22:40 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 22:40
В Тель-Авиве начались столкновения между полицией и участниками демонстрации протеста против политики правительства.
Беспорядки начались на углу улиц Менахема Бегина и Каплан после того, как завершилась демонстрация, и ее участники попытались блокировать движение.
Конная полиция применила силу для разгона демонстрантов. Митингующие кричали: "Преступники Бен-Гвира", "преступники на лошадях", "ничтожества Бен-Гвира".
В ответ полицейские кричали: "Вы нарушаете закон".
Демонстранты направляются маршем в сторону улицы Дизенгоф.