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Израиль

"Ничтожества Бен-Гвира". Столкновения в центре Тель-Авива

Полиция
Акции протеста
время публикации: 29 марта 2025 г., 22:40 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 22:40
"Ничтожества Бен-Гвира". Столкновения в центре Тель-Авива
Chaim Goldberg/Flash90

В Тель-Авиве начались столкновения между полицией и участниками демонстрации протеста против политики правительства.

Беспорядки начались на углу улиц Менахема Бегина и Каплан после того, как завершилась демонстрация, и ее участники попытались блокировать движение.

Конная полиция применила силу для разгона демонстрантов. Митингующие кричали: "Преступники Бен-Гвира", "преступники на лошадях", "ничтожества Бен-Гвира".

В ответ полицейские кричали: "Вы нарушаете закон".

Демонстранты направляются маршем в сторону улицы Дизенгоф.

Израиль
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