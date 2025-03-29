В Газе обнаружены фрагменты тела похищенного израильтянина

Вечером 29 марта пресс-службы ЦАХАЛа и Общей службы безопасности (ШАБАК) опубликовали сообщение, согласно которому в секторе Газы обнаружены фрагменты тела израильтянина Мени Годарда.

73-летний Годард, житель кибуца Беэри, был убит 7 октября, и, согласно опубликованному сообщению, его тело по-прежнему находится в Газе.

Фрагменты были обнаружены в районе укрепления организации "Исламский джихад" в Рафиахе.

После завершения процесса опознания в Институте судебной медицины в Абу-Кабире сообщение передано семье Мени Годарда.

8 февраля администрация кибуца Беэри уведомила, что получила новую информацию по поводу судьбы жителя поселка Мени Годарда.

Согласно опубликованным данным, 73-летний Мени Годард был убит террористами 7 октября, при этом его тело вывезли в Газу.

Мени Годард и его 63-летняя жена Айелет Годард давно числятся с списках погибших. Однако тело Айелет нашли, а останки Мени найдены не были (факт его смерти был установлен на основании показаний выживших свидетелей).