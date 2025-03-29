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Израиль

В Негеве полиция спасла сову, незаконно содержавшуюся в доме

Животные
Полиция
Контрабанда
время публикации: 29 марта 2025 г., 14:55 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 14:55
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Предоставлено парком Сафари

В одном из населенных пунктов Негева полиция обнаружила сову, незаконно содержавшуюся в доме.

Хозяин дома был задержан за незаконное владение птицей. Сова передана сотрудникам Управления природы и парков.

Управление природы и парков напоминает, что частное содержание защищенных видов животных запрещено, это крайне серьезное правонарушение из-за отсутствия обеспечения должного ухода за ними.

Израиль
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