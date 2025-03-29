В Негеве полиция спасла сову, незаконно содержавшуюся в доме
время публикации: 29 марта 2025 г., 14:55 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 14:55
В одном из населенных пунктов Негева полиция обнаружила сову, незаконно содержавшуюся в доме.
Хозяин дома был задержан за незаконное владение птицей. Сова передана сотрудникам Управления природы и парков.
Управление природы и парков напоминает, что частное содержание защищенных видов животных запрещено, это крайне серьезное правонарушение из-за отсутствия обеспечения должного ухода за ними.