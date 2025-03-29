В Негеве полиция спасла сову, незаконно содержавшуюся в доме

В одном из населенных пунктов Негева полиция обнаружила сову, незаконно содержавшуюся в доме.

Хозяин дома был задержан за незаконное владение птицей. Сова передана сотрудникам Управления природы и парков.

Управление природы и парков напоминает, что частное содержание защищенных видов животных запрещено, это крайне серьезное правонарушение из-за отсутствия обеспечения должного ухода за ними.