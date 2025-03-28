От Негева до Восточного Иерусалима: операции по спасению зеленых мартышек за неделю

Последние недели продемонстрировали, насколько серьезна в Израиле проблема контрабандного ввоза и незаконного содержания диких животных – жертв индустрии торговли экзотическими видами. За эти недели сотрудники полиции и пограничной полиции МАГАВ обнаружили не менее 21 одной зеленой мартышки. Операции по спасению животных проводились по всей стране, от центральной части Израиля до Негева и арабских кварталов Иерусалима.

В Тире в воскресенье была обнаружена мартышка, которая содержалась в ненадлежащих условиях и подвергалась жестокому обращению. Обезьяна содержалась в клетке, накрытой тканью. У ее владельца при обыске также был обнаружен пистолет и магазин с патронами, 27-летний житель Тиры задержан по подозрению в незаконном хранении оружия и в нарушении закона о запрете содержания диких животных.

В ночь на понедельник в полицию поступило сообщение о брошенной зеленой мартышке, находящейся в бедственном положении. Ветеринар Управления природы и парков Томер Несиман с помощью фруктов сумел заманить животное в клетку. У обезьяны обнаружен длинный инфицированный порез вдоль всей левой руки, который был плохо зашит ранее.

Также в понедельник была обнаружена еще одна зеленая мартышка, прикованная цепью на пустыре возле бедуинской деревни Бир-Хададж в Негеве. У обезьяны из-за постоянного содержания на привязи образовалась глубокая борозда над задними и над передними лапами – по всей видимости, ранее ее держали привязанной под передние лапы. Брошенная на пустыре мартышка была уже двадцатой по счету за последние недели.

В арабском квартале Силуан в Иерусалиме сотрудники пограничной полиции МАГАВ обнаружили в четверг зеленую мартышку, привязанную цепью к мусорному баку. Она была также передана прибывшему на место происшествия инспектору Управления природы и парков, став двадцать первой спасенной обезьяной с момента начала операции.

Все спасенные мартышки перевозятся на лечение и последующее содержание в обезьяний питомник "Парк а-Кофим", который расположен в районе Бен-Шемена. Из-за неожиданного наплыва новых питомцев, нуждающихся в лечении и реабилитации, питомник был вынужден объявить сбор пожертвований.

Управление природы и парков напоминает, что частное содержание защищенных видов животных запрещено, это крайне серьезное правонарушение из-за сложных потребностей в уходе и из-за нарушения социальных потребностей обезьян, которые человек не может обеспечить. Специалисты призывают граждан, контактировавших с дикими животными, пройти обследование из-за риска заражения зоонозными заболеваниями, такими как туберкулез и бешенство.