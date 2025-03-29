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Израиль

ДТП в Иерусалиме, 5-летняя девочка в критическом состоянии

Мада
время публикации: 29 марта 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 18:57
ДТП в Иерусалиме, 5-летняя девочка в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Полиция начала расследование обстоятельств серьезной аварии, произошедшей в районе Ат-Тур в Иерусалиме, в результате которого 5-летняя девочка получила тяжелые травмы. Состояние ребенка оценивается как критическое.

В дорожно-транспортном происшествии участвовали частный автомобиль и мотоцикл. Кроме девочки, в больницу были доставлены еще двое пострадавших.

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