ДТП в Иерусалиме, 5-летняя девочка в критическом состоянии
время публикации: 29 марта 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 18:57
Полиция начала расследование обстоятельств серьезной аварии, произошедшей в районе Ат-Тур в Иерусалиме, в результате которого 5-летняя девочка получила тяжелые травмы. Состояние ребенка оценивается как критическое.
В дорожно-транспортном происшествии участвовали частный автомобиль и мотоцикл. Кроме девочки, в больницу были доставлены еще двое пострадавших.