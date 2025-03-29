ДТП в Иерусалиме, 5-летняя девочка в критическом состоянии

Полиция начала расследование обстоятельств серьезной аварии, произошедшей в районе Ат-Тур в Иерусалиме, в результате которого 5-летняя девочка получила тяжелые травмы. Состояние ребенка оценивается как критическое.

В дорожно-транспортном происшествии участвовали частный автомобиль и мотоцикл. Кроме девочки, в больницу были доставлены еще двое пострадавших.