Ифат Кальдерон, двоюродная сестра пережившего плен Офера Кальдерона, обратилась к президенту США Дональду Трампу с заявлением семей заложников во время субботнего митинга возле здания "Кирии" в Тель-Авиве.

"Нетаниягу и Дермер пытаются обмануть вас, – сказала она. – Требуйте от премьер-министра действий по прекращению войны и возвращению всех в один этап".