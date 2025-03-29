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Израиль

Сестра пережившего плен Офера Кальдерона обратилась к президенту США Дональду Трампу

Заложники
Дональд Трамп
время публикации: 29 марта 2025 г., 18:34 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 19:29
Офер Кальдерон в первые минуты после освобождения из плена ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Ифат Кальдерон, двоюродная сестра пережившего плен Офера Кальдерона, обратилась к президенту США Дональду Трампу с заявлением семей заложников во время субботнего митинга возле здания "Кирии" в Тель-Авиве.

"Нетаниягу и Дермер пытаются обмануть вас, – сказала она. – Требуйте от премьер-министра действий по прекращению войны и возвращению всех в один этап".

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