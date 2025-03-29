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Израиль

Задержан 30-летний житель Тель-Авива, подозреваемый в изнасиловании женщины

Полиция
Сексуальное насилие
время публикации: 29 марта 2025 г., 19:45 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 19:50

В выходные дни в полицию северного Тель-Авива поступила жалоба от женщины, утверждавшей, что она подверглась сексуализированному насилию со стороны мужчины, с которым ранее была знакома.

После получения жалобы полиция начала расследование для выяснения обстоятельств инцидента. В субботу вечером подозреваемый, 30-летний житель Тель-Авива, был задержан для допроса.

Ожидается, что он вскоре предстанет перед судом для рассмотрения вопроса о продлении его содержания под стражей.

Израиль
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