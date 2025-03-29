Задержан 30-летний житель Тель-Авива, подозреваемый в изнасиловании женщины
время публикации: 29 марта 2025 г., 19:45 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 19:50
В выходные дни в полицию северного Тель-Авива поступила жалоба от женщины, утверждавшей, что она подверглась сексуализированному насилию со стороны мужчины, с которым ранее была знакома.
После получения жалобы полиция начала расследование для выяснения обстоятельств инцидента. В субботу вечером подозреваемый, 30-летний житель Тель-Авива, был задержан для допроса.
Ожидается, что он вскоре предстанет перед судом для рассмотрения вопроса о продлении его содержания под стражей.