В рамках психологического террора ХАМАС опубликовал еще одно видео с заложником Эльканой Бухбутом

В рамках психологического террора организация ХАМАС опубликовал еще одно видео с заложником Эльканой Бухбутом, о судьбе которого нет достоверной информации. Кадры из этого видео будут распространены израильскими СМИ только после того, как разрешение на это даст семья Эльканы Бухбута.

Первое видео с Бухбутом было обнародвано ХАМАСом несколько дней назад. В этом видео, как и в предыдущих опубликованных террористами записях о заложниках, похищенные Элькана Бухбут и Йосеф Хаим Охана произносят текст, который им дали удерживающие их в плену боевики: что продолжение военной операции в секторе Газы может привести к их гибели, что боевики ХАМАСа "предоставляют им все необходимое по первой просьбе" и тому подобное.

36-летний Элькана Бухбут из Мевасерет-Циона был похищен в "черную субботу" 7 октября на фестивале Nova, он был одним из продюсеров фестиваля. Один из вернувшихся в рамках сделки с террористами заложников рассказал, что Элькана Бухбут содержится в тяжелых условиях, и что из-за постоянного пребывания в туннелях у него обострилась астма.