x
29 марта 2025
|
последняя новость: 20:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 марта 2025
|
29 марта 2025
|
последняя новость: 20:03
29 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В рамках психологического террора ХАМАС опубликовал еще одно видео с заложником Эльканой Бухбутом

Заложники
ХАМАС
время публикации: 29 марта 2025 г., 19:16 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 19:27
Плакат форума семей заложников с фото Элькана Бухбута
AP Photo/Ohad Zwigenberg

В рамках психологического террора организация ХАМАС опубликовал еще одно видео с заложником Эльканой Бухбутом, о судьбе которого нет достоверной информации. Кадры из этого видео будут распространены израильскими СМИ только после того, как разрешение на это даст семья Эльканы Бухбута.

Первое видео с Бухбутом было обнародвано ХАМАСом несколько дней назад. В этом видео, как и в предыдущих опубликованных террористами записях о заложниках, похищенные Элькана Бухбут и Йосеф Хаим Охана произносят текст, который им дали удерживающие их в плену боевики: что продолжение военной операции в секторе Газы может привести к их гибели, что боевики ХАМАСа "предоставляют им все необходимое по первой просьбе" и тому подобное.

36-летний Элькана Бухбут из Мевасерет-Циона был похищен в "черную субботу" 7 октября на фестивале Nova, он был одним из продюсеров фестиваля. Один из вернувшихся в рамках сделки с террористами заложников рассказал, что Элькана Бухбут содержится в тяжелых условиях, и что из-за постоянного пребывания в туннелях у него обострилась астма.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 марта 2025

Психологический террор: ХАМАС публикует видео с Эльканой Бухбутом и Йосефом Хаимом Оханой