Израиль празднует День Иерусалима, беспорядки около мечети Аль-Акса

28-29 мая (28 ияра) в Израиле празднуют День Иерусалима, который был провозглашен в честь перехода под израильский контроль восточной части Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года. В ходе битвы за Старый город евреям впервые за две тысячи лет удалось установить контроль над священными местами – Храмовой горой и Стеной Плача. Этот день символизирует историческую связь еврейского народа с Иерусалимом.

В этот день традиционно в столице Израиля проводится Марш с флагами. В последние годы проведение этого мероприятия сопровождается беспорядками со стороны арабского населения, а иногда и терактами.

Для поддержания общественного порядка в День Иерусалима задействованы около 3000 полицейских и бойцов пограничной полиции (МАГАВ), в том числе три роты резервистов-пограничников, которые прошли специальную подготовку по противодействию массовым беспорядкам.

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Главной задачей полиции и погранслужбы будет обеспечение порядка во время Марша с флагами, который пройдет 29 мая во второй половине дня. Он начнется на улице Керен а-Йесод, откуда марширующие пройдут к Шхемским воротам, войдут через них в Старый город, пройдут по улице А-Гай и направятся к Стене Плача. Полиция обеспечит "стерильный коридор" для участников Марша и воспрепятствует каким-либо контактам между марширующими и арабами. В полиции издан специальный приказ, согласно которому, только высокопоставленные офицеры смогут распорядиться снимать вывешенные палестинские или израильские флаги.

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По решению правительства, Марш с флагами пройдет по обычному маршруту – через Шхемские ворота.

Накануне арабские источники заявляли, что для палестинских организаций большее значение имеет вопрос подъема евреев на Храмовую гору, чем маршрут Марша.

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Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир ("Ционут Датит") утром 29 мая поднялся вместе с другими евреями на Храмовую гору. Просьба о разрешении подняться на Храмовую гору со стороны Бен-Гвира была подана заранее, разрешение было получено. Действия Бен-Гвира могли спровоцировать усиление беспорядков на Храмовой горе со стороны арабских экстремистов. Тем не менее, полиция сочла возможным удовлетворить просьбу депутата.

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Лидер палестинской террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя, уже несколько лет находящийся за пределами сектора Газы, заявил, что ХАМАС и другие группировки готовы к эскалации в случае инцидентов около мечети Аль-Акса.

В южных регионах Израиля установлены дополнительные батареи системы ПРО "Железный купол", которые будут задействованы в случае ракетных обстрелов из сектора Газы.

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Утром в воскресенье, 29 мая, после молитвы в мечети Аль-Акса небольшая группа экстремистов вновь забаррикадировалась в мечети и начала бросать камни, петарды и другие предметы в сторону полицейских. Полиция отмечает, что на остальной территории Храмовой горы обстановка пока остается спокойной.