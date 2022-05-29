Израиль празднует День Иерусалима, беспорядки около мечети Аль-Акса
28-29 мая (28 ияра) в Израиле празднуют День Иерусалима, который был провозглашен в честь перехода под израильский контроль восточной части Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года. В ходе битвы за Старый город евреям впервые за две тысячи лет удалось установить контроль над священными местами – Храмовой горой и Стеной Плача. Этот день символизирует историческую связь еврейского народа с Иерусалимом.
В этот день традиционно в столице Израиля проводится Марш с флагами. В последние годы проведение этого мероприятия сопровождается беспорядками со стороны арабского населения, а иногда и терактами.
Для поддержания общественного порядка в День Иерусалима задействованы около 3000 полицейских и бойцов пограничной полиции (МАГАВ), в том числе три роты резервистов-пограничников, которые прошли специальную подготовку по противодействию массовым беспорядкам.
Главной задачей полиции и погранслужбы будет обеспечение порядка во время Марша с флагами, который пройдет 29 мая во второй половине дня. Он начнется на улице Керен а-Йесод, откуда марширующие пройдут к Шхемским воротам, войдут через них в Старый город, пройдут по улице А-Гай и направятся к Стене Плача. Полиция обеспечит "стерильный коридор" для участников Марша и воспрепятствует каким-либо контактам между марширующими и арабами. В полиции издан специальный приказ, согласно которому, только высокопоставленные офицеры смогут распорядиться снимать вывешенные палестинские или израильские флаги.
По решению правительства, Марш с флагами пройдет по обычному маршруту – через Шхемские ворота.
Накануне арабские источники заявляли, что для палестинских организаций большее значение имеет вопрос подъема евреев на Храмовую гору, чем маршрут Марша.
Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир ("Ционут Датит") утром 29 мая поднялся вместе с другими евреями на Храмовую гору. Просьба о разрешении подняться на Храмовую гору со стороны Бен-Гвира была подана заранее, разрешение было получено. Действия Бен-Гвира могли спровоцировать усиление беспорядков на Храмовой горе со стороны арабских экстремистов. Тем не менее, полиция сочла возможным удовлетворить просьбу депутата.
Лидер палестинской террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя, уже несколько лет находящийся за пределами сектора Газы, заявил, что ХАМАС и другие группировки готовы к эскалации в случае инцидентов около мечети Аль-Акса.
В южных регионах Израиля установлены дополнительные батареи системы ПРО "Железный купол", которые будут задействованы в случае ракетных обстрелов из сектора Газы.
Утром в воскресенье, 29 мая, после молитвы в мечети Аль-Акса небольшая группа экстремистов вновь забаррикадировалась в мечети и начала бросать камни, петарды и другие предметы в сторону полицейских. Полиция отмечает, что на остальной территории Храмовой горы обстановка пока остается спокойной.
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