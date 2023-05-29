Возобновляется экстренная репатриация для уже находящихся в Израиле граждан России и Беларуси

Под давлением членов комиссии Кнессета по алие и интеграции во главе с депутатом Одедом Форером (НДИ) министр алии и интеграции Офир Софер ("Ционут Датит") принял решение позволить гражданам России и Беларуси, прибывшим в Израиль до 29 мая 2023 года включительно с целью получения гражданства, оформить процесс репатриации в одном из пунктов для экстренной репатриации, которые в настоящий момент принимают только граждан Украины.

Кроме того, согласно распоряжению Управления регистрации населения, потенциальные репатрианты из России и Беларуси вновь освобождаются от апостилирования документов (данное решение в силе до 31 августа).

adv_11 incontent_1

В министерстве алии и интеграции на запрос редакции NEWSru.co.il подтвердили, что решение министра позволить выходцам из России и Беларуси пройти процесс получения документов в пунктах экстренной репатриации распространяется только на тех, кто прибыл в Израиль после 15 апреля и до 29 мая 2023 года и ни днем позже.

adv_12 m_ar_1

Напомним, месяц назад министерство алии и интеграции официально сообщило, что пункты One Stop Shop, которые были открыты в городах Израиля после начала войны в Украине для того, чтобы подлежащие репатриации туристы могли пройти процесс оформления гражданства в Израиле по ускоренной схеме, закрылись для граждан России и Беларуси. Пройти процесс репатриации в этих пунктах после этого решения могли только граждане Украины и те граждане России и Беларуси, которые прибыли в Израиль до 15 апреля 2023 года.