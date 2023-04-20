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    В Израиле

    Министерство алии подтверждает: прекращена "экстренная репатриация" в Израиль из России и Беларуси

    время публикации: | последнее обновление:
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    Министерство алии подтверждает: прекращена
    Tomer Neuberg/Flash90

    Министерство алии и интеграции официально сообщает, что пункты One Stop Shop, которые были открыты в городах Израиля после начала войны в Украине для того, чтобы подлежащие репатриации туристы могли пройти процесс оформления гражданства в Израиле по ускоренной схеме, закрываются для граждан России и Беларуси.

    Процесс "экстренной репатриации" все еще могут проходить в Израиле граждане Украины.

    В министерстве алии подчеркивают, что граждане России и Беларуси смогут получить эту услугу "в особых гуманитарных случаях".

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    Те граждане России и Беларуси, которые въехали в Израиль до 15 апреля, все еще могут пройти процесс репатриации в пунктах One Stop Shop, но только до 15 июня. Если до этой даты процесс не будет завершён, то далее репатриация будет проводиться в рамках стандартной процедуры.

    Граждане России и Беларуси, намеренные совершить репатриацию в Израиль, вновь будут обязаны предоставлять документы, заверенные апостилем. На граждан Украины это правило не распространяется. Редакция NEWSru.co.il пока не получила ответ на вопрос о том, возвращается ли также обязанность предоставлять для репатриации справки о несудимости.

    Пункт первичной проверки документов "Натив" в аэропорту "Бен-Гурион" пока продолжает работать.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 Апреля 2023
    "Экстренная репатриация" в Израиль заканчивается. Комментарий адвоката
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Апреля 2023
    Источник: пункты "ускоренной репатриации" могут закрыться в середине апреля
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