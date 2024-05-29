Трехлетний ребенок получил тяжелую травму головы, нанесенную кухонным миксером

Несчастный случай произошел в среду, 29 мая, в Модиин-Илите: трехлетний мальчик получил тяжелую проникающую травму головы, нанесенную кухонным миксером. Сообщение об инциденте поступило в центральную диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон в 17:45.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали ребенку неотложную медицинскую помощь. По словам медиков, когда они вошли в дом, они увидели мальчика с застрявшим у него в лице месильным крюком от миксера.

Для безопасного отсоединения миксера потребовалась помощь пожарных, в то время как медики оказывали ребенку медицинскую помощь. После того, как пожарные отсоединили крюк от миксера, мальчика отправили в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в тяжелом и стабильном состоянии, с крюком от миксера, торчащим из лица ребенка. Крюк извлекут хирурги в ходе операции.