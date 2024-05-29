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Авихай Адраи документально доказывает, как ХАМАС грабит палестинские банки

время публикации: 29 мая 2024 г., 18:40 | последнее обновление: 29 мая 2024 г., 18:40
Авихай Адраи документально доказывает, как ХАМАС грабит палестинские банки
Кадр из видео Авихая Адраи

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Адраи рассказал в своем официальном аккаунте в социальной сети Х (бывший "Твиттер") о том, как палестинская террористическая организация ХАМАС ограбила палестинских вкладчиков банков, попросту украв наличные из банковских сейфов. Речь идет о колоссальных суммах – сотни миллионов шекелей.

Об этом ограблении стало известно из внутренних документов ХАМАСа, добытых в ходе военных действий. В документе, составленном высокопоставленным активистом группировки по имени Абу Джихад 10 марта 2024 года он рассказывает, что в связи с финансовым кризисом, с которым ХАМАС столкнулся после "черной субботы", боевики ХАМАСа "решали проблему" при помощи вооруженных ограблений филиалов Bank of Palestine в Газе, где они под угрозой оружия украли более 400 миллионов шекелей.

16 апреля – примерно через месяц после данного документа, боевики ХАМАС украли еще несколько сотен миллионов шекелей из отделения банка. Через два дня они ограбили другое отделение в городе Газа, украв десятки миллионов шекелей, и 19 апреля совершили еще одно ограбление главного филиала банка, украв еще несколько сотен миллионов шекелей. Все это не деньги банка – это деньги простых людей, его вкладчиков.

Авихай Адраи подчеркивает: в то время как жители сектора Газы переживают экономический и социальный кризис, ХАМАС без каких-либо колебаний ворует деньги у мирного населения сектора ради собственного выживания и выживания своих боевиков. ХАМАС финансирует свою террористическую деятельность из карманов жителей сектора Газы.

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