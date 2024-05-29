Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 29 мая: удары по целям на севере, в центре и на юге сектора

В ночь на 28 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по сообщениям источников в Газе, интенсивность боевых действий несколько снизилась по сравнению с прошлой ночью.

На севере сектора: ЦАХАЛ нанес удары по целям в районе Шейх Радуан, на севере города Газа, в частности, был атакован дом семьи Шатат, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по объектам в Джабалии и Байт-Лахии.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Хамдан в Нусейрате, есть раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к северу от Нусейрата.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа неоднократно наносили удары по целям в Рафахе; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по целям в районе Маан, к востоку от Хан-Юниса, есть убитые и раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 29 мая.