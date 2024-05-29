Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 29 мая, температура немного снизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 14-23 градусов, в Тель-Авиве – 19-25, в Хайфе – 19-22, в Эйлате – 23-34, в Беэр-Шеве – 17-27, в Мицпе-Рамоне – 17-23, на побережье Мертвого моря – 22-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-26, в Ариэле – 15-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-30, на Голанских высотах – 15-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25-26 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В четверг – без существенных изменений. В пятницу-воскресенье ожидается повышение температуры.