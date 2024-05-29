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Израиль

ЦАХАЛ перехватил цель около границы с Ливаном, атакованы объекты "Хизбаллы"

время публикации: 29 мая 2024 г., 06:31 | последнее обновление: 29 мая 2024 г., 06:36
ЦАХАЛ перехватил цель около границы с Ливаном, атакованы объекты "Хизбаллы"
Yossi Aloni/Flash90

ЦАХАЛ сообщает о перехвате "подозрительной воздушной цели" на морем в районе Рош а-Никра, около границы с Ливаном.

Сообщается также, что в ночь на 29 мая ВВС ЦАХАЛа атаковали здание в районе Ан-Накуры, в котором находились боевики "Хизбаллы", а также цели в районах Рамия и Ат-Тири на юге Ливана.

Накануне вечером артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по точкам запуска ракет, откуда был зафиксирован обстрел Штулы.

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