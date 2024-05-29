ЦАХАЛ перехватил цель около границы с Ливаном, атакованы объекты "Хизбаллы"

ЦАХАЛ сообщает о перехвате "подозрительной воздушной цели" на морем в районе Рош а-Никра, около границы с Ливаном.

Сообщается также, что в ночь на 29 мая ВВС ЦАХАЛа атаковали здание в районе Ан-Накуры, в котором находились боевики "Хизбаллы", а также цели в районах Рамия и Ат-Тири на юге Ливана.

Накануне вечером артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по точкам запуска ракет, откуда был зафиксирован обстрел Штулы.