Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 29 мая: операции в районах Хеврона, Рамаллы, Туль-Карема
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 29 мая действовали в Хевроне и около Хеврона (в Саире), а также в Кафр Малике (к востоку от Рамаллы) и в Шуэйке (к северу от Туль-Карема).
Происходили столкновения.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 29 мая.
Пограничная полиция проводила операцию в Шуафате, на севере Иерусалима.