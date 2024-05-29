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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 29 мая: операции в районах Хеврона, Рамаллы, Туль-Карема

время публикации: 29 мая 2024 г., 06:17 | последнее обновление: 29 мая 2024 г., 06:22
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 29 мая: операции в районах Хеврона, Рамаллы, Туль-Карема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 29 мая действовали в Хевроне и около Хеврона (в Саире), а также в Кафр Малике (к востоку от Рамаллы) и в Шуэйке (к северу от Туль-Карема).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 29 мая.

Пограничная полиция проводила операцию в Шуафате, на севере Иерусалима.

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