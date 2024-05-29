ХАМАС обвиняет Израиль в нанесении нового удара по гуманитарной зоне, ЦАХАЛ это отрицает

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАСом, утверждает, что во вторник, 28 мая, ЦАХАЛ нанес удар по палаточному лагерю для перемещенных лиц в гуманитарной зоне Аль-Мауаси, в результате чего погиб 21 человек и более 60 были ранены.

Хамасовский минздрав заявляет, что в течение дня израильская армия дважды атаковала палаточные лагеря для перемещенных лиц в районе Рафаха. Утверждается, что первый удар был нанесен примерно в 3 часа ночи по лагерю, расположенному рядом со складами UNRWA в Таль аль-Султане.

В общей сложности, по данным, опубликованным ХАМАСом, 28 мая в районе Рафаха жертвами действий израильских военных стали 29 гражданских лиц.

О том, что израильская армия нанесла удар по палаточному лагерю в гуманитарной зоне Аль-Мауаси сообщили многие международные информационные агентства, включая, CNN.

Пресс-службы Армии обороны Израиля распространила заявление, в котором говорится, что ЦАХАЛ не наносил удары в районе гуманитарной зоны Аль-Мауаси.