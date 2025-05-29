"Они террористы". Предъявлены обвинения жителю Афулы, который ранил женщину

Государственная прокуратура подала в окружной суд в Нацерете обвинительное заключение против Александра Устюжанина (42 года), жителя Афулы, за нападение на женщину с причинением телесных повреждений.

В обвинительном заключении происшедшие события описаны так: обвиняемый жил в одном доме со своим братом, его женой и их сыном, 7 мая 2025 года в гости пришли три подруги жены брата обвиняемого, они все вместе распивали алкогольные напитки во дворе, в какой-то момент обвиняемый упал с гамака, ударился головой и подумал, что присутствующие издеваются над ним. Возникла ссора, после которой жена брата обвиняемого попросила Александра успокоиться и пойти в свою комнату. Обвиняемый вышел, взял ключи от машины и ушел из дома. После его возвращения, когда одна из подруг жены брата попросила его отдать ключи и не шуметь, обвиняемый пришел в ярость, толкнул ее, а когда она упала, набросился на нее с кулаками. Затем обвиняемый вошел в свою комнату, взял свое оружие (которым он законно владел) и вышел в салон с криком: "Вы террористы". По версии следствия Александр Устюжанин выстрелил в женщину, ранил ее, после чего кричал: "Она дьявол, дьявол!" Раненая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу "А-Эмек" в Афуле, где была прооперирована.

Прокуратура просит о содержании Александра Устюжанина под стражей до окончания судебного разбирательства.