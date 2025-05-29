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Израиль

ШАБАК сообщил о предотвращении 85 хакерских атак против высокопоставленных израильтян

Иран
Хакеры
ШАБАК
время публикации: 29 мая 2025 г., 14:31 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 14:37
ШАБАК сообщил о предотвращении 85 хакерских атак против высокопоставленных израильтян
AP Photo/Ted S. Warren

Общая служба безопасности (ШАБАК) и Управление кибербезопасности с начала нынешнего года отразили 85 иранских кибератак, направленных против израильских граждан, в том числе высокопоставленных представителей армии, сил безопасности, политического истеблишмента, ученых и журналистов.

Как сообщает ШАБАК, целью этих атак было получение доступа к электронной почте, компьютерам и телефонам и таким способом получить о них личную информацию. На основе этой информации планировались теракты, осуществлять которые предстояло иранским коллаборантам в Израиле.

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