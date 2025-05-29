ШАБАК сообщил о предотвращении 85 хакерских атак против высокопоставленных израильтян

Общая служба безопасности (ШАБАК) и Управление кибербезопасности с начала нынешнего года отразили 85 иранских кибератак, направленных против израильских граждан, в том числе высокопоставленных представителей армии, сил безопасности, политического истеблишмента, ученых и журналистов.

Как сообщает ШАБАК, целью этих атак было получение доступа к электронной почте, компьютерам и телефонам и таким способом получить о них личную информацию. На основе этой информации планировались теракты, осуществлять которые предстояло иранским коллаборантам в Израиле.