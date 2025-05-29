В Араре "кровная месть" привела к убийству и ранению еще двух человек

Стрельба в поселке Арара в Негеве. Пресс-служба полиции сообщает, что причиной конфликта стало насилие в семье и "кровная месть". Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что ранены три человека (все они приходятся друг другу родственниками).

Один из раненых скончался от полученных ран по дороге в больницу.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции, ведется розыск подозреваемого.