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Израиль

В Араре "кровная месть" привела к убийству и ранению еще двух человек

Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 29 мая 2025 г., 19:08 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 19:12
В Араре "кровная месть" привела к убийству и ранению еще двух человек
Wikipedia.org. Фото: Al Ameer son

Стрельба в поселке Арара в Негеве. Пресс-служба полиции сообщает, что причиной конфликта стало насилие в семье и "кровная месть". Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что ранены три человека (все они приходятся друг другу родственниками).

Один из раненых скончался от полученных ран по дороге в больницу.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции, ведется розыск подозреваемого.

Израиль
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