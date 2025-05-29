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Беспорядки футбольных фанатов возле стадиона "Блюмфельд". Видео

Полиция
Футбол
время публикации: 29 мая 2025 г., 18:51 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 18:59
Беспорядки футбольных фанатов возле стадиона "Блюмфельд". Видео
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

За несколько часов до начала футбольного матча на стадионе "Блюмфельд" толпа болельщиков иерусалимской команды "Бейтар" прорвалась через полицейские заграждения и штурмовали входы на стадион. На входе возникла давка.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что входы на стадион должны были открыться в 17:30, но этого не произошло. Спустя полчаса болельщики смели полицейские заграждения и попытались прорваться на стадион.

По данным радиостанции, когда возле входов возникла давка, полиция открыла несколько ворот, чтобы избежать травм среди болельщиков.

Пресс-служба полиции передала, что футбольные фанаты швыряют тяжелые предметы в сотрудников полиции, взрывают и бросают горящие петарды.

Полицейские остановили "прорыв" на стадион и выдворяют с трибун беснующихся хулиганов.

Сегодня встречаются команды иерусалимский "Бейтар" и тель-авивский "Апоэль".

Израиль
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