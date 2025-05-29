ЦАХАЛ: на севере Газы погиб работник, нанятый министерством обороны

Армия обороны Израиля сообщает, что 29 мая на севере сектора Газы погиб работник компании, которая выполняет инженерные работы для ЦАХАЛа по поручению министерства обороны.

Имя погибшего: Давид Либи, ему было 19 лет.

Причиной гибели стало срабатывание взрывного устройства.

Региональный совет Биньямина, объявивший о гибели в Газе Давида Либи из поселка Малахей а-Шалом, уточнил, что он был оператором инженерной машины и участвовал в работах по разрушению террористической инфраструктуры.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 858 военнослужащих ЦАХАЛа.

Гибель Давида Либи в статистике ЦАХАЛа не учтена, так как он считался гражданским лицом, работающим по подряду министерства обороны Израиля.