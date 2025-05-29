Организация GHF наладила выдачу помощи в Газе после двух дней беспорядков

29 мая, после двух дней беспорядков, американо-израильской организации Gaza Humanitarian Foundation (GHF) удалось наладить распределение гуманитарной помощи на пунктах в секторе Газы.

Время от времени в работе пунктов выдачи всё ещё происходят сбои. Но сегодня, благодаря усилению мер безопасности, обстановка была более деловой. Работали пункты выдачи помощи на юге и в центре сектора, в районе "оси Нецарим".

Ранее ЦАХАЛ призвал жителей сектора Газы не допускать провокаций со стороны активистов ХАМАСа, которые призывали бойкотировать получение помощи от "сионистов".

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке Авихай Эдраи опубликовал видео, на котором показано, как в прямом эфире Al-Ghad TV журналист из Газы попытался критиковать пункты распределения помощи, созданные израильтянами и американцами. Он обратился с вопросом к местному жителю, рассчитывая на поддержку. Но тот в ответ заявил об уважении к израильской армии.

Напомним, что первый день работы новых пунктов выдачи гуманитарной помощи в Газе, управляемых GHF, ознаменовался разгромом: на пункт в районе Рафиаха (Рафаха) прибыло множество людей, американская охрана не справилась с обеспечением и сбежала. На второй день вновь из-за провокаций нормальную раздачу помощи наладить не удавалось.

Фонд GHF, который с февраля базируется в Женеве, обещал раздать 300 миллионов обедов за первые 90 дней работы. Организация Объединенных Наций и другие гуманитарные организации заявили, что не будут сотрудничать с GHF.

ХАМАС и "Исламский джихад" объявили "предателями" тех, кто попытается сотрудничать с Израилем и США в рамках этой системы распределения гуманитарной помощи в Газе.

Генеральный директор GHF Джейк Вуд ушел в отставку. Судя по всему, у него возникли сомнения в реализуемости проекта.

Агентства, связанные с ООН (прежде всего, UNRWA), заявляли, что этот американо-израильский план плох, так как не позволит обеспечивать потребности жителей Газы, которые ранее имели возможность получать гуманитарную помощь на множестве пунктов выдачи по всей территории сектора.

Сторонники проекта описывали его как независимую и нейтральную инициативу, которой в основном руководят американские подрядчики. Основной группой, обеспечивающей безопасность, руководит Филип Ф. Рейли, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, а группу по сбору средств возглавляет Джейк Вуд, бывший морской пехотинец США.