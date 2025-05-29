ЦАХАЛ предупредил жителей Газы о расширении операции на севере сектора
время публикации: 29 мая 2025 г., 23:50 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 23:53
Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал очередное срочное предупреждение для жителей ряда районов на севере сектора и города Газы, призвав их немедленно эвакуироваться.
"Террористические группировки продолжают свою подрывную деятельность в ваших районах. Поэтому Армия обороны Израиля расширит наступательные операции в вашем районе для уничтожения боевого потенциала террористических группировок. С этого момента находиться в указанных районах небезопасно, так как они являются зоной боевых действий", – говорится в сообщении.
Предупреждение адресовано жителям районов Аль-Ататра, Джабалия, Шуджаийя, Дарадж, Зайтун.