ЦАХАЛ предупредил жителей Газы о расширении операции на севере сектора

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал очередное срочное предупреждение для жителей ряда районов на севере сектора и города Газы, призвав их немедленно эвакуироваться.

"Террористические группировки продолжают свою подрывную деятельность в ваших районах. Поэтому Армия обороны Израиля расширит наступательные операции в вашем районе для уничтожения боевого потенциала террористических группировок. С этого момента находиться в указанных районах небезопасно, так как они являются зоной боевых действий", – говорится в сообщении.

Предупреждение адресовано жителям районов Аль-Ататра, Джабалия, Шуджаийя, Дарадж, Зайтун.