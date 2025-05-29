x
29 мая 2025
|
последняя новость: 23:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 мая 2025
|
29 мая 2025
|
последняя новость: 23:50
29 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ предупредил жителей Газы о расширении операции на севере сектора

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 29 мая 2025 г., 23:50 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 23:53
ЦАХАЛ предупредил жителей Газы о расширении операции на севере сектора
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал очередное срочное предупреждение для жителей ряда районов на севере сектора и города Газы, призвав их немедленно эвакуироваться.

"Террористические группировки продолжают свою подрывную деятельность в ваших районах. Поэтому Армия обороны Израиля расширит наступательные операции в вашем районе для уничтожения боевого потенциала террористических группировок. С этого момента находиться в указанных районах небезопасно, так как они являются зоной боевых действий", – говорится в сообщении.

Предупреждение адресовано жителям районов Аль-Ататра, Джабалия, Шуджаийя, Дарадж, Зайтун.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 мая 2025

601-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии